Трамп объяснил отзыв законопроекта об отмене Obamacare

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение республиканцев снять с голосования в палате представителей Конгресса законопроект об отмене программы всеобщего медицинского страхования Obamacare. В интервью The Washington Post глава государства объяснил это нехваткой голосов, а также желанием дать возможность проекту доказать свою несостоятельность.

По словам американского лидера, законопроект об отмене Obamacare не получил поддержки демократов. «Как вы знаете, я много лет говорил, что лучше всего дать Obamacare "взорваться", а затем договориться с демократами и получить единый документ», — отметил Трамп.

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Президент считает, что такой исход событий возможен «не в таком уж далеком будущем». «Не думаю, что это случится через большой период времени», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Трамп прокомментировал обвинения в том, что отказавшись от замены Obamacare, он не выполнил одно из своих предвыборных обещаний. «Я никогда не говорил, что я собирался отменить или заменить программу в течение первых 60 дней», — пояснил американский лидер.

Представители Республиканской партии США отозвали законопроект об отмене Obamacare 24 марта. «Мы сделали все, что смогли. Это неудача, в этом нет сомнений, но это не конец истории (...). Я не знаю, сколько времени нам потребуется, чтобы его (закон о медобслуживании — прим. «Ленты.ру») заменить», — заявил спикер палаты представителей Пол Райан.

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Проект Obamacare (Affordable Care Act) был принят в 2010 году при 44-м президенте США Бараке Обаме и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себе медицинское обслуживание. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла. Республиканцы не раз заявляли, что Obamacare слишком дорого обходится бюджету. Отмена этого проекта была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.