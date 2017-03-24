Республиканцы сняли с голосования законопроект об отмене Obamacare

Представители Республиканской партии США сняли с голосования в палате представителей Конгресса законопроект об отмене программы всеобщего медицинского страхования Obamacare. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил президент Дональд Трамп The Washington Post.

«Мы просто отозвали его (законопроект — прим. «Ленты.ру»)», — заявил американский лидер. Данное решение, как отмечает газета, означает, что программа Obamacare остается в силе, а значит, Трамп не выполнил одно из своих предвыборных обещаний.

Спикер палаты представителей Пол Райан фактически признал политическое поражение своей партии, отмечает ТАСС. «Мы сделали все, что смогли. Это неудача, в этом нет сомнений, но это не конец истории (...). Я не знаю, сколько времени нам потребуется, чтобы его (закон о медобслуживании — прим. «Ленты.ру») заменить», — сказал он.

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Ранее 24 марта сообщалось, что Трамп предъявил республиканцам ультиматум по отмене Obamacare. Он предупредил, что если они не поддержат законопроект о реформе системы медицинского страхования, то он оставит эту тему и займется налоговой реформой.

1 марта в ходе выступления перед Конгрессом Трамп заявил, что Obamacare необходимо заменить на новую. По его мнению, доступ к страховке должны иметь все американцы, у которых есть история болезни. Кроме того, президент предложил, чтобы при покупке страховки действовали налоговые скидки. Также реформа должна защитить пациентов и врачей от ненужных затрат, которые увеличивают цену страховки.

Проект Obamacare (Affordable Care Act) был принят в 2010 году и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себе медицинское обслуживание. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла. Республиканцы не раз заявляли, что Obamacare слишком дорого обходится бюджету. Отмена этого проекта была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.