Трамп предъявил республиканцам ультиматум по отмене Obamacare

Президент США Дональд Трамп предупредил республиканцев в палате представителей, что если они в пятницу, 24 марта, не поддержат законопроект о реформе системы медицинского страхования (Obamacare), то он оставит эту тему и займется налоговой реформой. Об этом сообщает Reuters.

«Мы пообещали американскому народу, что отменим этот никуда не годный закон, потому что он и плохо работает, и наносит ущерб семьям», — приводит агентство слова спикера Палаты представителей Пола Райана. При этом политик не ответил на вопрос журналистов о том, хватит ли для этого голосов.

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Изначально голосование было намечено на 23 марта — седьмую годовщину подписания бывшим президентом США Бараком Обамой закона о медицинском страховании, который яростно критикуют республиканцы во главе с Трампом. Однако впоследствии его было решено перенести на день, поскольку хозяин Белого дома не сумел договориться с группировками внутри своей партии.

Проект Obamacare (Affordable Care Act) был принят в 2010 году и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себе медицинское обслуживание. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла. Республиканцы не раз заявляли, что Obamacare слишком дорого обходится бюджету. Отмена этого проекта была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.