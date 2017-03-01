Трамп призвал заменить Obamacare на систему с другими принципами

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед Конгрессом заявил, что инициированную его предшественником Бараком Обамой реформу здравоохранения Obamacare необходимо заменить на новую, и перечислил ее основные принципы.

Трамп подчеркнул важность того, чтобы доступ к страховке имели все американцы, у которых есть история болезни.

Президент предложил, чтобы при покупке страховки действовали налоговые скидки, а объем медицинских счетов увеличен. Также реформа должна защитить пациентов и врачей от ненужных затрат, которые увеличивают цену страховки.

Кроме того, по словам Трампа, нужно дать американцам возможность покупать страховку вне зависимости от штата.

Ранее Трамп направил в ведомства правительственную директиву о решении принять меры к сворачиванию введенной Обамой системы здравоохранения. После инаугурации, заняв место в Овальном кабинете, он подписал распоряжение об облегчении бремени на государственные структуры в связи с выполнением положений Obamacare.

Обещание аннулировать систему доступного здравоохранения было одним из краеугольных камней избирательной кампании Трампа. Основную работу предстоит сделать Конгрессу.

13 января Палата представителей проголосовала за резолюцию, инициирующую процесс отмены Obamacare. Решение поддержали 227 конгрессменов, все — республиканцы. Против высказались 197. За день до этого резолюцию одобрил сенат.

Проект Obamacare (официально Affordable Care Act) был принят в 2010 году и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себя медицинским обслуживанием. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.