Американский сенат проголосовал за начало отмены Obamacare

Сенат Конгресса США начал процесс отмены Obamacare — программы медицинского страхования. Об этом сообщает Reuters.

В поддержку этого решения высказался 51 сенатор, против — 48. Теперь оно должно быть одобрено палатой представителей.

Отмена программы медицинского страхования считается одним из главных приоритетов республиканского большинства в сенате и избранного президента США Дональда Трампа.

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Ранее, 11 января, Трамп заявил, что представит законодателям план замены существующей системы, как только на посту главы Минситерства здравоохранения будет утвержден его назначенец Том Прайс.

Проект Obamacare (официально он называется Affordable Care Act) был принят в 2010 году и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себя медицинским обслуживанием. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла. Критики данной системы неоднократно подчеркивали, что она требует слишком больших бюджетных затрат.