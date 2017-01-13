Палата представителей Конгресса США поддержала начало отмены Obamacare

Палата представителей Конгресса США проголосовала за резолюцию, которая инициирует процесс отмены Obamacare — программы медицинского страхования, разработанной уходящим президентом Бараком Обамой. Об этом сообщает в пятницу, 13 января, Reuters.

Данное решение поддержали 227 конгрессменов, все — республиканцы. Против высказались 197 членов палаты представителей.

12 января резолюцию большинством голосов одобрил сенат. Документ поручает профильным комитетам обеих палат Конгресса разработать соответствующие поправки в законодательство к 27 января. По замыслу авторов инициативы, на ликвидацию системы Obamacare понадобится несколько месяцев.

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Отмена программы медицинского страхования считается одним из главных приоритетов республиканского большинства в сенате и избранного президента США Дональда Трампа. 11 января он заявил, что представит законодателям план замены существующей системы, как только на посту главы министерства здравоохранения будет утвержден его назначенец Том Прайс.

Проект Obamacare (официально Affordable Care Act) был принят в 2010 году и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себя медицинским обслуживанием. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.