В Сенат подали проект резолюции об отмене Obamacare

Сенатор от штата Вайоминг, представитель Республиканской партии Майкл Энзи 3 января подал в верхнюю палату американского Конгресса проект резолюции об отмене реформы в сфере медицинского страхования, проведенной действующим президентом Бараком Обамой. Об этом в среду, 4 января, сообщает ТАСС.

По данным информагентства, документ содержит призыв к профильным сенатским комитетам подготовить к 27 января законопроект о прекращении действий Obamacare, а также приводятся показатели по бюджету на 2018-2026 финансовые годы, которые требуются для реализации этого предложения.

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Отмена Obamacare была одним из главных обещаний, данных ныне избранным президентом США Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании. Он называл эту реформу катастрофой и обещал провести собственные преобразования, которые устранят недочеты проекта его предшественника. Однако после победы 8 ноября он не исключил того, что ряд положений Obamacare будет сохранен.

В ноябре Барак Обама заявлял, что поддержит Трампа, если тот сумеет улучшить ситуацию в сфере здравоохранения. «Трамп утверждает, что он сможет улучшить нашу систему здравоохранения. Если он сумеет обеспечить страховкой такое число людей — большее, чем я, — я поддержу этот шаг», — обещал американский лидер.

Проект Obamacare (официально Affordable Care Act) был принят в 2010 году и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц приобрести медицинское обслуживание. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.