Трамп подписал первые документы по сворачиванию Obamacare

Президент США Дональд Трамп направил в ведомства правительственную директиву о решении принять меры к сворачиванию введенной его предшественником Бараком Обамой системы здравоохранения. Об этом сообщает Reuters.

После инаугурационных торжеств Трамп, заняв место в Овальном кабинете, подписал распоряжение об облегчении бремени на государственные структуры в связи с выполнением положений Obamacare.

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Он также призвал к усилиям дать штатам большую гибкость в осуществлении программ здравоохранения.

Обещание аннулировать систему доступного здравоохранения было одним из краеугольных камней избирательной кампании Трампа. Основную работу предстоит сделать законодателям в Конгрессе.

13 января Палата представителей проголосовала за резолюцию, которая инициирует процесс отмены Obamacare. Решение поддержали 227 конгрессменов, все — республиканцы. Против высказались 197 членов палаты представителей. За день до этого резолюцию большинством голосов одобрил сенат. Документ поручает профильным комитетам обеих палат Конгресса разработать соответствующие поправки в законодательство к 27 января. По замыслу авторов инициативы, на ликвидацию системы Obamacare понадобится несколько месяцев.

Проект Obamacare (официально Affordable Care Act) принят в 2010 году и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себя медобслуживанием. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.