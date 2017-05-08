Обама призвал Конгресс США защитить Obamacare

Бывший президент США Барак Обама впервые после отставки публично выступил в защиту своей реформы здравоохранения Obamacare, попросив американский конгресс не отменять закон о медицинском обслуживании для незастрахованных лиц. Об этом сообщает The New York Times.

Выступая в воскресенье, 7 мая, в Президентской библиотеке Кеннеди в Бостоне, Обама выразил надежду, что конгрессмены «проявят мужество и смогут взглянуть на факты и говорить правду, даже если она противоречит позиции правящей партии».

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4 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, согласно которому основные положения Obamacare заменяются программой, разработанной республиканцами. Решение было принято большинством голосов, документ направлен для рассмотрения в Сенат.

Республиканцы неоднократно заявляли, что Obamacare слишком дорого обходится бюджету. Отмена этого проекта была одним из предвыборных обещаний Трампа.

Проект Obamacare (Affordable Care Act) был принят в 2010 году при 44-м президенте США Бараке Обаме. Он позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лицам обеспечить себе медицинское обслуживание. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.