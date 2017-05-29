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Трамп выразил удовлетворение продвижением его налоговой реформы

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп остался доволен тем, как продвигается его инициатива по реформе системы налогообложения. Своим мнением он поделился в Twitter.

«Масштабное сокращение налогов, реформа, которую я представил, продвигается очень хорошо, фактически с опережением графика. Большие преимущества для всех!» — написал президент.

Одновременно он высказался по поводу реформы системы здравоохранения. По мнению Трампа, следует вложить больше средств в развитие новой республиканской инициативы Healthcare. В то же время, как выразился Трамп, предложенная его предшественником Бараком Обамой система «мертва».

Ранее сообщалось, что налоговая реформа предполагает снижение налога на прибыль компаний с 35 до 15 процентов. Налог будет касаться как корпораций, так и малого и среднего бизнеса.

Также администрация пообещала плоский и невысокий налог на возвращение прибыли из-за рубежа. Также Трамп предложил сократить число ставок налогового обложения на доходы физлиц с семи до трех (10, 25 и 35 процентов) и удвоить до 24 тысяч долларов необлагаемую налогом сумму дохода семейных пар.

По решению республиканцев, основные положения Obamacare заменяются новой программой. Ныне правящая в США партия неоднократно заявляла, что Obamacare слишком дорого обходится бюджету. Отмена этого проекта была одним из предвыборных обещаний Трампа.

Проект Obamacare (Affordable Care Act) был принят в 2010 году при Обаме. Он позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лицам обеспечить себе медицинское обслуживание. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.

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