Трамп призвал дождаться краха системы Obamacare

Президент США Дональд Трамп призвал дождаться краха Obamacare, после чего создать новую систему медицинского страхования. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Как сообщило в понедельник, 17 июля, агентство Reuters, лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что законопроект об отмене Obamacare с одновременным принятием нового закона из-за нехватки голосов не будет одобрен. При этом Макконелл предложил проголосовать за соответствующий план на двухлетний переходный период для аннулирования закона о медицинском страховании без замены.

4 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, согласно которому основные положения Obamacare заменяются программой, разработанной республиканцами. Решение было принято большинством голосов, документ направлен для рассмотрения в сенат.

Республиканцы неоднократно заявляли, что Obamacare слишком дорого обходится бюджету. Отмена этого проекта была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Проект Obamacare (Affordable Care Act) был принят в 2010 году при 44-м президенте США Бараке Обаме. Он позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себе медицинское обслуживание. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.