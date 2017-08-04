В Кремле объяснили опасность разлада между Россией и США

Москва разделяет точку зрения американского президента Дональда Трампа, заявившего, что отношения между Россией и США находятся на «предельно низком уровне». Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 4 августа, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Полностью разделяем это мнение», — сказал пресс-секретарь российского президента. Он подчеркнул, что опасность может заключаться в дефиците взаимодействия и сотрудничества в вопросах, жизненно важных «для наших двух стран и народов».

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Трамп полагает, что за ухудшением отношений с Россией стоит Конгресс США. Соответствующую запись американский лидер сделал на своей странице в Twitter 3 августа. «Конгрессу спасибо скажите — это те самые люди, которые нам даже нормальную медстраховку сделать не могут», — написал он.

За день до этого Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который до этого принял сенат Конгресса США. Документ предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.

Комментируя расширение ограничений, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что это ставит крест на надежде на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном и свидетельствует о начале полноценной торговой войны против России.