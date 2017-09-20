Русские идут

Легендарный голливудский актер Морган Фримен, редактор престижного журнала The Atlantic Дэвид Фрум, бывший директор Национальной разведки США вместе с единомышленниками создали «Комитет по расследованию России» (Committee to Investigate Russia) — сайт, призванный рассказать американцам всю правду о РФ и ее влиянии на американскую политику. «Лента.ру» изучила его содержимое и узнала, что эти выдающиеся джентльмены хотят донести до своих сограждан.

Я бы посмотрел

«Представьте себе сценарий фильма, — предлагает Фримен зрителям. — Бывший шпион-кагэбэшник, обозленный из-за краха своей родины, разрабатывает план мести. Пользуясь хаосом, он продвигается по служебной лестнице в постсоветской России и становится президентом». Сюжет идет дальше: шпион устанавливает диктатуру и мстит США, развязывая кибервойну, распространяя пропаганду и лживую информацию. Его замыслы оборачиваются полной победой: жители демократических стран перестают верить своим СМИ, политикам и даже соседям. В конце ролика Фримен ожидаемо изрекает: «Этот шпион — Владимир Путин. И это никакой не сценарий».

Видео: CIR Admin / YouTube

Фримен призывает президента США Дональда Трампа открыто признать факт вмешательства России в выборы и пообещать американскому народу разобраться, что же случилось. Сам он пространства для маневра главе государства оставляет неприлично мало: ролик начинается со слов «На нас напали. Мы на войне».

Здесь русский дух

Сайт Investigaterussia.org — своего рода «служба единого окна» для всего, связанного с нынешней администрацией и ее предполагаемых связей с Россией. Здесь есть и агрегатор новостей, и конкретная информация: какие комитеты и комиссии что конкретно расследуют, каких итогов они добились и чего можно ожидать в будущем. Также можно посмотреть подборку соответствующей информации в предвыборный период, после победы Трампа или вообще изучить историю его взаимоотношений с российскими контрагентами.

Доступны и досье по конкретным персонам — например, соратникам президента — от бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна до дочери Трампа Иванки — или российским и украинским официальным лицам, хоть как-то пересекавшимся с деятелями нынешней американской администрации — от главы «Роснефти» Игоря Сечина до украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Для любителей держать руку «на русском пульсе» предусмотрена даже ежедневная рассылка.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters На акции в поддержку Трампа, не раз заявлявшего о необходимости нормализовать отношения с Россией

В описании говорится: цель ресурса — дать жителям США осознать весь размах российских усилий по дискредитации американской демократии. «Поколение за поколением люди сражались за демократию. Теперь наш черед», — гласит слоган комитета. Вполне прямые аналогии проводятся и в ролике с Фрименом, где авторы умудряются использовать даже архивную хронику времен Второй мировой: деды воевали с нацистами на Омаха-бич, а нам теперь надо дать отпор интернет-троллям и фейковым новостям.

Пока новостного содержимого немного: на момент написания материала были доступны 9 текстовых заметок со ссылками на другие СМИ и 15 видеороликов (один из них датирован, например, еще мартом 2017 года). Архивная информация лишь подобрана и отсортирована: ничего особенно выдающегося в ней тоже нет. Куда больший интерес пока представляют другие разделы сайта, призванные рассказать жителям страны об истории русской угрозы и сделать из читателей начинающих специалистов по России.

Азбука русиста

О теплых взаимоотношениях Российской империи и США не сказано вообще ничего, повествование начинается со времен Октябрьской революции 1917 года и прихода к власти большевиков, несущих угрозу Европе. Взаимоотношения двух стран по версии авторов начинаются с предательства: президент Франклин Рузвельт установил с СССР дипломатические отношения, взяв с Москвы слово не вмешиваться во внутреннюю политику США, а та в ответ занялась пропагандой и подрывной деятельностью.

Вторая мировая война дала шанс на сближение — «американская программа ленд-лиза дала Советам все, начиная от еды и заканчивая оружием в обмен на доступ к базам для борьбы с нацистами», но военное и идеологическое вторжение Сталина в Восточную Европу этот шанс похоронило.

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Упоминается и маккартизм — охота на красную угрозу внутри США в 1950-х, хотя привычного для американцев самобичевания в этом вопросе здесь не прослеживается. Карибский кризис описан достаточно объективно — авторы указывают, что советское атомное оружие появилось на Кубе не из-за злобы или самодурства кровавого Хрущева, а после обнаружения американских ядерных ракет в Турции и попытки ЦРУ свергнуть Фиделя Кастро.

Сухо расписано взаимодействие двух стран при советских генсеках Брежневе, Андропове и Черненко, зато процитирован призыв президента США Рональда Рейгана к советскому коллеге Михаилу Горбачеву снести стену между Восточным и Западным Берлином. Первый президент новой России Борис Ельцин показан коррупционером и отцом российской олигархии — однако он пошел на сближение с США благодаря окончанию холодной войны и из-за тяжелой экономической ситуации в стране. После исторического экскурса читателям предлагают ознакомиться с рассказом под названием «Чего хочет Путин».

Хочет он, по версии авторов сайта, денег и власти. И отомстить американцам за поражение в холодной войне, заодно рассорив между собой страны Запада. Российскому президенту, как указывают создатели сайта, не понравились поддержка США первой украинской «оранжевой революции», расширение НАТО на восток и одобрение тогдашним госсекретарем Хиллари Клинтон российских политических протестов 2011-2012 годов. Ее-то он и выбрал мишенью для кибератак, когда бывший руководитель Госдепа во второй раз засобиралась на президентские выборы.

Краткий курс

Как считают владельцы «Комитета по расследованию России», их ресурс поможет американцам узнать скрываемую русскими правду и открыть глаза на козни Москвы. Их усилия можно понять: как показал июльский опрос ABC News и Washington Post, несмотря на широкое освещение истории в СМИ, лишь 40 процентов граждан США считают, что нынешний глава государства пытался заручиться поддержкой России на выборах.

При этом 60 процентов американцев полагают, что Москва все равно пыталась повлиять на выборы в пользу Трампа. Но что особенно важно: республиканцев среди них всего лишь 9 процентов, что даже меньше, чем в первом квартале 2017-го.

У тех, кто видит в бесконечных расследованиях деятельности Трампа новую «охоту на ведьм», недавно появился новый аргумент. В марте 2017-го нынешний президент заявил, что его предшественник Барак Обама распорядился установить за ним прослушку. Тогда демократы и журналисты подняли его на смех. 19 сентября выяснилось: ФБР действительно прослушивало бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и, соответственно, вполне могло записывать и личные переговоры Трампа.

Так что не исключено, что комитет может сыграть с создателями злую шутку. Вполне возможно, американцы действительно увидят, что в стране идет война: только развязанная не русскими, а ее собственным политическим истеблишментом.