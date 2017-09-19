Морган Фриман рассказал о войне России и США

В Twitter запустившегося в США Комитета по расследованиям России (Committee to Investigate Russia) появился ролик с голливудским актером Морганом Фриманом, который потребовал у американского президента Дональда Трампа объяснить «вмешательство России в выборы президента США» в 2016 году.

«Многие поколения сражались, защищая демократию. Сейчас наша очередь. Посмотрите, как Морган Фриман объясняет российский сценарий подрыва США», — гласит подпись к видео.

В ролике Фриман сообщает зрителям, что США «атакованы», а американцы находятся «на войне». Затем он рассказывает «о бывшем шпионе КГБ, разозлившемся из-за развала своей родной страны, который строит планы мести». «Пользуясь неразберихой, он поднимается по карьерной лестнице в постсоветской России, а затем становится президентом», — говорит Фриман. В это же время демонстрируется архивная хроника с участием президента России Владимира Путина.

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Фриман указывает, что «бывший шпион КГБ» с помощью кибероружия и медиа «атакует демократические страны на всей планете».

Трамп же, по мнению актера, обязан рассказать американцам правду и воспользоваться всеми имеющимися ресурсами с целью расследования «российского вмешательства в выборы в США».

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. В частности, в январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые таким образом якобы желали повлиять на политический процесс в стране.