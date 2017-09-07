Кремль открестился от рекламы в Facebook во время президентских выборов в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не причастен к заказам рекламы в Facebook, которые якобы устраивали россияне с целью влияния на ход выборов главы государства в США. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает ТАСС.

«Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем, и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам», — заверил Песков, отметив, что Москву не стоит ассоциировать с «этими историями в Facebook».

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6 сентября в блоге Facebook было размещено сообщение главы службы безопасности компании Алекса Стамоса. В нем утверждалось, что в период с июня 2015 по май 2017 года 470 фальшивых аккаунтов купили места для порядка трех тысяч рекламных сообщений, потратив на это около 100 тысяч долларов. В социальной сети полагают, что все они были связаны между собой и действовали из России.

В сообщении Стамоса отмечается, что большая часть рекламных объявлений не затрагивала тему президентской гонки. Речь в них чаще всего шла о различных политических и социальных вопросах, включая тему ЛГБТ-сообщества, расовых разногласий, иммиграции и права на ношение оружия. Выявленные фейковые аккаунты были заблокированы.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.