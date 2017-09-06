Facebook нашел российский след в политической рекламе для американцев

Корпорация Facebook заподозрила Россию в проведении в этой соцсети кампании по усилению политических разногласий во время президентской кампании США в 2016 году. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на главного специалиста по безопасности в Facebook Алекса Стамоса.

По его словам, было обнаружено 470 фальшивых аккаунтов. Они напрямую не имели отношения к выборам, кандидатам или к процессу голосования, но через них с июня 2015 по май 2017 годов было куплено более трех тысяч рекламных объявлений по темам от права на оружие до проблем расовых разногласий.

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«Наши аналитики полагают, что эти учетные записи и страницы связаны друг с другом и управлялись из России», — отметил Стамос.

Издание обратило внимание на то, что данная «операция» проводилась во время кампании по выбору президента США. При этом отмечается, что на эту рекламу за полтора года было потрачено около 100 тысяч долларов, что является довольно скромной суммой. Также у журналистов издания появились сомнения о причастности России, поскольку в 2015 году Дональд Трамп еще не стал единым кандидатом от Республиканской партии.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.