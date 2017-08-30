Сын Трампа расскажет сенату США о «связях с Россией»

Сын президента США Дональд Трамп-младший даст в юридическом комитете сената США показания по делу о возможном «вмешательстве России» в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом в среду, 30 августа, сообщает телеканал CNN.

Указывается, что он выступит на заседании, которое будет проходить в закрытом режиме. Дата его проведения пока неизвестна.

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10 июля стало известно, что Трамп-младший провел в июне 2016 года встречу с юристом из России Натальей Весельницкой, рассчитывая на получение от нее компромата на кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По информации издания The New York Times, в переговорах с адвокатом также принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять действующего президента.

Газета утверждает, что Весельницкая имеет «связи с Кремлем». Трамп-младший рассказал NYT, что на встрече, которая прошла в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, юрист не смогла подтвердить наличие у нее компромата на Клинтон.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает все подобные обвинения, в том числе на высшем уровне.