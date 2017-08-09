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Соратники Трампа начали отчитываться о «связях с Россией»

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Соратники президента США Дональда Трампа начали предоставлять документы по делу «о связях с Россией» сенатскому комитету. Об этом сообщает Bloomberg.

Законодатели запросили у соратников главы государства документы, свидетельствующие о желании использовать информацию, «связанную с российскими попытками повлиять на выборы» или скоординировать такие попытки.

Кроме того, сенаторов из юридического комитета интересовало возможное желание близких к президенту людей получить информацию о демократе Хиллари Клинтон — противнике Трампа на выборах — от российских властей.

Предвыборный штаб политика предоставил больше 20 тысяч страниц текста, бывший глава штаба Пол Манафорт — 400 страниц, сын президента Дональд Трамп-младший — 250 страниц.

10 июля стало известно, что Трамп-младший провел в июне 2016 года встречу с юристом из России Натальей Весельницкой, рассчитывая на получение от нее компромата на Клинтон.

По информации издания The New York Times, в переговорах с адвокатом также принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять действующего президента.

Газета утверждает, что Весельницкая имеет «связи с Кремлем». Трамп-младший рассказал NYT, что на встрече, которая прошла в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, юрист не смогла подтвердить наличие у нее компромата на Клинтон.

Россию неоднократно обвиняли в попытках повлиять на выборы в США. Москва такие обвинения отвергает.

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