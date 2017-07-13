Рядовые республиканцы не поверили в связи Трампа с Россией

Американцы, разделяющие взгляды Республиканской партии, не верят в сговор президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом свидетельствует опрос, проведенный изданием Politico.

Корреспонденты издания опросили более двух десятков лидеров Республиканской партии на уровне округов о настроении людей на местах. Исследование показало, что рядовые избиратели не только не считают поведение главы государства предосудительным, они даже особо не следят за скандалом вокруг «связей с Россией».

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«Да это практически вообще не обсуждается. Те, кто все-таки припоминают эту историю, описывают ее как "охоту на ведьм": "Трамп, Россия, Россия, Россия". Я об этом слышу куда больше, чем о каких-то реальных доказательствах насчет [президента] Трампа и Трампа-младшего», — рассказал изданию Карл Банс, председатель ячейки Республиканской партии в округе Кларк (штат Невада). По его словам, люди куда более озабочены сохранением рабочих мест, и не обращают внимание на информационный шум.

Схожее мнение высказали и другие партийные руководители на местах. «Демократы и их союзники в СМИ оказывают стране медвежью услугу, продвигая свою повестку "ни дня без скандала". Для элит это как валерьянка для кошек, экспертам позволяет зарабатывать себе на хлеб, а обычные люди это все пропускают мимо ушей», — рассказал председатель партячейки в Сан-Диего Тони Крварич.

10 июля стало известно, что Дональд Трамп-младший провел в июне 2016 года встречу с юристом из России Натальей Весельницкой, рассчитывая на получение от нее компромата на Клинтон.

По информации издания The New York Times, в переговорах с адвокатом также принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять действующего президента. Газета утверждает, что Весельницкая имеет «связи с Кремлем». Трамп-младший рассказал NYT, что на встрече, которая прошла в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, Весельницкая не смогла подтвердить наличие у нее компромата на Клинтон.