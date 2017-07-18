Белый дом назвал предмет разговора Трампа-младшего и адвоката Весельницкой

В Белом доме уточнили, о чем беседовали сын американского президента Дональд Трамп-младший и российский адвокат Наталья Весельницкая. Подробности приведены в расшифровке записи пресс-конференции представителя администрации президента США Шона Спайсера, размещенной на сайте Белого дома.

«Насколько нам известно, нет ничего, что бы указывало, что на встрече обсуждались иные вопросы, кроме усыновления детей и "закона Магнитского"», — пояснил Спайсер, отвечая на вопрос журналиста.

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11 июля Трамп-младший опубликовал в Twitter переписку с продюсером Робертом Голдстоуном, касающуюся возможности получения предвыборным штабом отца компрометирующих документов на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Сын Трампа объяснил свои действия желанием быть полностью открытым.

Днем ранее стало известно, что Дональд Трамп-младший провел в июне 2016 года встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой, рассчитывая на получение от нее компромата на Клинтон. Сообщалось также, что в ней принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять президента. Газета утверждает, что Весельницкая имеет «связи с Кремлем». Трамп-младший рассказал NYT, что на встрече, которая прошла в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, Весельницкая не смогла подтвердить наличие у нее компромата на Клинтон.

Позже адвокат опровергла обвинения в том, что помогала Кремлю влиять на результаты президентских выборов в США. Она заявила, что не имеет связей в Кремле. Также Весельницкая сообщила, что у нее нет компромата на Клинтон и «никогда не было намерения обладать такой информацией».