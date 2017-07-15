Адвокат Весельницкая рассказала о целях своей встречи с Трампом-младшим

Адвокат Наталья Весельницкая рассчитывала передать сыну президента США Дональда Трампа результаты своего расследования в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом, как сообщает Wall Street Journal, она заявила в ходе интервью.

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В частности, юрист располагала сведениями, как связанная с Браудером американская фирма Ziff Brothers Investments уклонялась от налогов в России и затем передавала их в качестве пожертвований Демпартии США.

Однако, как утверждается в публикации, Трамп-младший не проявил заинтересованности в этих сведениях.

По словам Весельницкой, она не координировала встречу с правительственными структурами России и отрицает, что встреча с сыном Трампа была организована по просьбе генпрокурора Юрия Чайки.

11 июля Трамп-младший опубликовал в Twitter переписку с продюсером Робертом Голдстоуном, касающуюся возможности получения предвыборным штабом отца компрометирующих документов на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Сын Трампа объяснил свои действия желанием быть полностью открытым.

Днем ранее стало известно, что Дональд Трамп-младший провел в июне 2016 года встречу с Весельницкой, рассчитывая на получение от нее компромата на Клинтон. Сообщалось, в ней также принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять президента. Газета утверждает, что Весельницкая имеет «связи с Кремлем». Трамп-младший рассказал NYT, что на встрече, которая прошла в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, Весельницкая не смогла подтвердить наличие у нее компромата на Клинтон.

Позже адвокат опровергла обвинения в том, что помогала Кремлю влиять на результаты президентских выборов в США. Она заявила, что не имеет связей в Кремле. Также Весельницкая сообщила, что у нее нет компромата на Клинтон и «никогда не было намерения обладать такой информацией».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва подобные обвинения отрицает.

