Адвокат Весельницкая рассказала о единственном вопросе сына Трампа

Сын президента США Дональд Трамп-младший на встрече с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке летом прошлого года задал ей один-единственный вопрос. Об этом рассказала сама адвокат в интервью телеканалу NBC.

«Вопрос, который он мне задал, был следующим: были ли у меня какие-либо финансовые отчеты, которые могли бы доказать, что средства, используемые для спонсорства избирательного штаба Демократической партии, исходили от несоответствующих источников?» — пояснила адвокат.

Ранее, 11 июля, Трамп-младший опубликовал в Twitter переписку с продюсером Робертом Голдстоуном, касающуюся возможности получения предвыборным штабом отца компрометирующих документов на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Свои действия сын Трампа объяснил желанием быть полностью открытым.

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Днем ранее стало известно, что Дональд Трамп-младший провел в июне 2016 года встречу с юристом из России Натальей Весельницкой, рассчитывая на получение от нее компромата на Клинтон.

По информации издания The New York Times, в ней также принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять действующего президента. Газета утверждает, что Весельницкая имеет «связи с Кремлем». Трамп-младший рассказал NYT, что на встрече, которая прошла в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, Весельницкая не смогла подтвердить наличие у нее компромата на Клинтон.

Позже Весельницкая опровергла обвинения в том, что помогала Кремлю влиять на результаты президентских выборов в США. Она заявила, что не имеет связей в Кремле. Также юрист сообщила, что у нее нет компромата на Клинтон и «никогда не было намерения обладать такой информацией».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения.