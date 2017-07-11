Адвокат Весельницкая опровергла свое влияние на американские выборы

Российский адвокат Наталья Весельницкая опровергла обвинения в том, что помогала Кремлю влиять на результаты президентских выборов в США. Заявление было сделано в эфире ток-шоу TODAY, выходящего на телеканале NBC.

Весельницкая заявила, что не имеет связей в Кремле. Также она сообщила, что у нее нет компромата на Хиллари Клинтон и «никогда не было намерения обладать такой информацией».

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На вопрос, почему в таком случае сын президента США Дональд Трамп-младший пытался получить от нее сведения такого рода, юрист ответила: «Вполне возможно, что они очень стремились получить такую информацию. Они так сильно хотели ее получить, что слышали только то, что их интересовало».

10 июля СМИ сообщили, что сын президента в июне 2016 года провел встречу с Весельницкой, рассчитывая получить компромат на главную конкурентку отца, кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Сообщалось, что на переговорах также присутствовали зять Трампа-старшего Джаред Кушнер и руководитель его предвыборной кампании Пол Манафорт.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения.