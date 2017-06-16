Вице-президент США нанял адвоката для помощи в «российском расследовании»

Вице-президент США Майкл Пенс нанял стороннего адвоката для помощи в «российском расследовании». Об этом в четверг, 15 июня, сообщает газета The Washington Post.

Указывается, что Пенс нанял юриста и бывшего прокурора Восточного округа Вирджиния Ричарда Каллена, который должен помочь ему отвечать на запросы спецпрокурора минюста Роберта Мюллера, комитетов сената и палаты представителей конгресса.

Адвокат не будет получать средства из федерального бюджета, говорится в материале.

Процесс найма адвоката занял несколько недель, Пенс рассматривал несколько кандидатов на эту должность. Он окончательно утвердил кандидатуру Каллена только на этой неделе.

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В США продолжается расследование по поводу «вмешательства России» в президентские выборы 2016 года. Разбирательства на эту тему ведут ФБР, а также спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Такие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен ЦРУ, ФБР и АНБ. Там говорилось, что российский лидер Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от демократов Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Москва все эти обвинения отрицает.

