Американцы рассказали о неверии Трампа в демократические традиции США

Президент США Дональд Трамп не верит и не уважает демократические традиции страны. Как следует из совместного опроса Associated Press и исследовательского центра NORC, результаты которого приводит The Independent, так считают 65 процентов американцев.

Среди уверенных в этом — почти треть американцев республиканских взглядов, 90 процентов демократов и 60 процентов людей без определенных политических предпочтений. Одно из свидетельств, которое приводят люди в пользу этого утверждения — желание президента уволить Роберта Мюллера, назначенного для расследования связей кампании республиканца с Россией.

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«Тот факт, что он осмелился даже подумать о таком шаге — лишнее свидетельство того, что он хочет все держать под контролем. Его не волнуют процедуры, только он сам», — рассказал социологам Рон Дэнмон, 55-летний ветеран американских ВВС, не имеющий определенных партийных предпочтений.

14 июня стало известно, что рейтинг Трампа достиг отрицательного рекорда — недовольство его работой высказали 58 процентов жителей США.

В апреле соцопрос, проведенный The Washington Post совместно с ABC News, показал, что после 100 дней президентства Дональд Трамп стал одним из самых непопулярных американских лидеров за всю историю Соединенных Штатов.