Рейтинг популярности Трампа упал до рекордно низкого уровня

Работой Дональда Трампа на посту президента США недовольны 58 процентов американцев. Такие данные соцопроса приводит Gallup International.

Хозяина Белого дома поддерживают лишь 36 процентов респондентов. Отмечается, что рейтинг недовольства поднялся на один процент и обновил свой максимум.

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В целом за почти пять месяцев нахождения у власти рейтинг популярности Трампа держался на уровне 40 процентов, недовольство его деятельностью выражали 54 процента граждан США.

Как сообщает Gallup International, Дональд Трамп — единственный американский лидер, чей рейтинг недовольства составил 58 процентов за первые полгода нахождения у власти. Так, Билла Клинтона во время аналогичного периода поддерживал 51 процент, а Барака Обаму 64 процента граждан страны, Джорджа Буша-младшего — 62 процента американцев.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек.

В апреле соцопрос, проведенный The Washington Post совместно с ABC News, показал, что после 100 дней президентства Дональд Трамп стал одним из самых непопулярных американских лидеров за всю историю Соединенных Штатов.