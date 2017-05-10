Американца перед смертью утешили новостью об импичменте Трампа

В городе Алтуна в американском штате Айова скончался 91-летний местный житель. В некрологе на сайте газеты The Des Moines Register, на который обратили внимание журналисты Inside Edition, говорится, что ему перед смертью рассказали о якобы начавшейся процедуре импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Родственники Корлисса Гилкрайста (Corliss Gilchrist) пояснили, что сделали это ради успокоения мужчины.

Согласно некрологу, Гилкрайст вышел на пенсию после 40 лет работы в компании по производству шин. В свободное время он рыбачил, занимался садоводством, собирал пазлы и смотрел спортивные состязания. Также мужчина очень любил животных, особенно кошек.

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Похожий случай произошел в апреле в штате Орегон. Как сообщал CNN, 75-летнего Майкла Эллиотта (Michael Elliott) перед смертью также известили об импичменте Трампа. Отмечалось, что после этого пенсионер скончался со спокойной душой.

Опрос Gallup, вышедший 20 апреля и посвященный оценке результатов деятельности Трампа за первые три месяца на посту главы государства, показал, что работу 45-го президента одобряет 41 процент американских избирателей. По данным организации, этот показатель оказался самым низким за всю историю ее исследований. Рейтинг предыдущего хозяина Белого дома Барака Обамы за тот же период составил 64 процента.

За всю историю США к импичменту Палатой представителей были представлены три президента — Эндрю Джонсон в 1868-м, Билл Клинтон в 1998-1999 годах и Ричард Никсон в 1974-м. Первые двое в итоге были оправданы Сенатом, где обвинения против них не набрали необходимых двух третей голосов. Никсон на фоне Уотергейтского скандала ушел в отставку до рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате и впоследствии был помилован преемником Джеральдом Фордом.