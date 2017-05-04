Стивен Кинг сравнил допуск Трампа к ядерной кнопке с самым страшным хоррором

Американский хоррор-писатель Стивен Кинг считает, что доступ нынешнего президента США Дональда Трампа к ядерному арсеналу США страшнее любых своих романов ужасов. Об этом он написал в своем Twitter в четверг, 4 мая.

«Твиты Трампа за первые сто дней президентства указывают на нарциссическое расстройство личности, как по учебнику. Ситуация, когда у этого парня палец лежит на ядерной кнопке, хуже, чем в любой истории ужасов, которую я когда-либо написал», — заявил Кинг.

16 апреля Кинг в нецензурной форме обратился к президенту США с требованием обнародовать свои налоговые декларации. «Давай же, трусливый куриный помет, если тебе хватило мужества сбросить мегабомбу на Афганистан, тебе должно хватить смелости, чтобы опубликовать отчеты о налогах», — написал тогда мастер хорроров.