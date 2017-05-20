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Рейтинг Трампа достиг рекордно низкой отметки

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Уровень поддержки населением США президента Дональда Трампа достиг самой низкой отметки с момента его инаугурации 20 января. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Reuters совместно с исследовательским центром Ipsos.

По данным исследования, Трампа поддерживают 38 процентов американцев. 56 процентов респондентов не одобряют действия главы государства, еще шесть процентов не определились с мнением по данному вопросу.

Опрос проводился с 14 по 18 мая, в нем принял участие 1971 человек. Погрешность составила три процентных пункта.

Агентство связывает падение рейтинга Трампа с чередой политический скандалов, сотрясших Белый дом в последнее время. В начале этой недели СМИ сообщили о передаче американским президентом Сергею Лаврову секретной информации касательно запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Позже газета The New York Times написала, что Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В Белом доме эту информацию опровергли.

18 мая бывший чиновник Минюста США и экс-директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года». Трамп заявил, что расследование Мюллера подтвердит отсутствие «сговора» между его президентской кампанией и иностранной державой. Позже он назвал назначение «охотой на ведьм».

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