Минфин США передал в Конгресс данные о возможных связях Трампа с Россией

Министерство финансов США направило в Конгресс данные, которые могут пролить свет на возможные деловые связи бизнес-империи президента Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает CNN.

Член сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер подтвердил получение подобных материалов.

Как уточняет телеканал, документы были подготовлены в департаменте Минфина, занимающимся слежкой за движением финансовых потоков и борьбой с отмыванием денег (The Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network) — FinCEN (ФИНСЕН).

Один из участников расследования Адам Шифф пояснил, что не может конкретизировать, какие именно материалы были получены от ФИНСЕН, однако изучение финансовых данных является, по его мнению, важной частью предпринимаемых усилий.

10 мая официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп не возражает против расследования его связей с Россией. Он добавил, что президент США не имеет с Москвой никаких дел. Эти слова стали ответом на очередное обвинение в адрес Трампа, прозвучавшее от сенатора-республиканца Линдси Грэма, который 9 мая заявил о необходимости расследовать якобы имевшие место деловые отношения главы государства с Москвой.