Спецпрокурор США заподозрил Трампа в препятствии правосудию

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможные связи Дональда Трампа с Россией, начал проверку вероятного препятствия правосудию со стороны президента. Об этом в среду, 14 июня, сообщила газета The Washington Post.

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Мюллер договорился о беседах с директором Национальной разведки Дэном Коутсом, главой Агентства национальной безопасности Майком Роджерсом и его бывшим заместителем Ричардом Леджеттом. В АНБ газете сообщили, что ведомство готово полноценно сотрудничать со спецпрокурором.

Расследование по препятствованию правосудию, пишет газета, началось спустя несколько дней после увольнения директора ФБР Джеймса Коми, который расследовал обвинения в связях Трампа с Москвой. Глава силового ведомства заверял президента, что в его отношении расследование не проводится, однако после увольнения ситуация изменилась.

11 мая The New York Times опубликовала заметку, в которой приводились сведения о том, что Трамп требовал от Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Тот был уволен со своего поста 13 февраля 2017 года в связи с публично высказанными подозрениями о том, что он «предоставлял неполную информацию» о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Позднее Трамп заявил, что готов выступить с показаниями под присягой и рассказать о беседах, которые он вел с Джеймсом Коми до его отставки с поста главы ФБР. Кроме того, президент в очередной раз сказал, что у него не было никакого «сговора» с представителями России.

Коми был уволен с поста директора ФБР 10 мая. По мнению Трампа, Коми допустил служебный подлог, закрыв расследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, касавшееся использования электронной почты для передачи сведений, составлявших государственную тайну.

В январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее охотой на ведьм.