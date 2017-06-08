Адвокат рассказал о чувствах Трампа по поводу расследования его связей с Россией

Президент США Дональд Трамп на фоне расследования связей своей администрации с Россией чувствует себя вне подозрений. Об этом в разговоре с сотрудницей Bloomberg Маргарет Талев рассказал адвокат хозяина Белого дома Марк Касовиц, соответствующая запись опубликована в Twitter в четверг, 8 июня.

«Президент чувствует, что полностью выведен из-под всяких подозрений. Он готов продолжить реализацию своей повестки дня», — сообщил Касовиц.

26 мая газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что зять президента Джаред Кушнер в конце 2016 года якобы предлагал использовать секретный канал связи между Москвой и переходным штабом избранного президента. Через три дня телеканал Fox News сообщил, что данная инициатива исходила от посла РФ в США Сергея Кисляка.

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Ранее, 23 мая, СМИ узнали, что Трамп просил глав спецслужб выступить с публичным опровержением связей его окружения с Москвой. Они эту просьбу выполнить отказались.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Такие утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен ЦРУ, ФБР и АНБ. Там говорилось, что российский лидер Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от демократов Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Москва все эти обвинения отрицает.