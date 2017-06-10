Трамп заявил о готовности дать показания о беседах с Коми

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить с показаниями под присягой и рассказать о беседах с Джеймсом Коми до его отставки с поста главы ФБР. Об этом сообщает Reuters.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Трамп утверждает, что не требовал от Коми лояльности и не просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

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Также президент США заявил, что «на сто процентов» готов изложить свою версию бесед с экс-главой ФБР под присягой.

Кроме того, Трамп в очередной раз сказал, что у него не было никакого «сговора» с представителями России.

Ранее в пятницу, 9 июня, Трамп заявил, что показания Коми полностью снимают с президента все подозрения. «Несмотря на всю ложь и наветы - полное и абсолютное оправдание... И ух ты, а Коми-то сливал информацию!», — написал американский лидер.

Выступая в сенате, бывший глава ФБР сообщил, что не считает, что глава государства приказывал ему отказаться от расследования. Однако, по словам Коми, глава государства «выразил надежду» на это, уточняет Reuters. «Я воспринял это как приказ. Когда президент США говорит "я надеюсь", я расцениваю это как приказ», — сказал он, отметив, что конкретно слово «приказываю» произнесено не было.

Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как было указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством.