СМИ сообщили о планах Трампа подать жалобу на Коми

Дональд Трамп и его адвокат Марк Касовиц планируют подать жалобу на бывшего директора ФБР Джеймса Коми за разглашение конфиденциальной информации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Поводом послужило признание Коми в том, что он передал одному из своих друзей, профессору Колумбийского университета Дэниэлу Ричману, содержание разговора с президентом Дональдом Трампом. Бывший директор ФБР попросил своего товарища довести эту информацию до сведения прессы.

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Жалобу могут направить генеральному инспектору Министерства юстиции и юридического комитета Сената Конгресса.

Ранее в пятницу, 9 июня, Трамп заявил, что показания Коми полностью снимают с президента все подозрения. «Несмотря на всю ложь и наветы - полное и абсолютное оправдание... И ух ты, а Коми-то сливал информацию!», — написал американский лидер.

Выступая в сенате, бывший глава ФБР сообщил, что не считает, что глава государства приказывал ему отказаться от расследования. Однако, по словам Коми, глава государства «выразил надежду» на это, уточняет Reuters. «Я воспринял это как приказ. Когда президент США говорит "я надеюсь", я расцениваю это как приказ», — сказал он, отметив, что конкретно слово «приказываю» произнесено не было.

Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как было указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством.