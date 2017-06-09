Трамп назвал показания Коми полным оправданием для себя

Президент США Дональд Трамп заявил, что показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми в американском сенате полностью оправдывают его. Об этом в пятницу, 9 июня, хозяин Белого дома написал в Twitter.

«Несмотря на такое большое количество ложных заявлений и обмана, наступило полное оправдание... и ого, Коми является источником утечек», — считает американский лидер.

За день до этого адвокат Трампа заявил, что показания Коми подтвердили, что президент США не пытался помешать расследованию о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

Выступая в сенате, бывший глава ФБР сообщил, что не считает, что глава государства приказывал ему отказаться от расследования. Однако, по словам Коми, глава государства «выразил надежду» на это, уточняет Reuters. «Я воспринял это как приказ. Когда президент США говорит "я надеюсь", я расцениваю это как приказ», — сказал он, отметив, что конкретно слово «приказываю» произнесено не было.

Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как было указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством.

