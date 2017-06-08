Коми предрек продолжение вмешательства России во внутренние дела США

Бывший директор ФБР Джеймс Коми считает, что Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США. Такое мнение он высказал на специальных слушаниях в комитете по разведке сената США. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Коми, американцам следует всерьез воспринимать «вмешательство Москвы» в выборы. «Иностранное правительство вторглось в наш избирательный процесс и оказало влияние на то, что мы должны думать и как нам голосовать», — пояснил он свою точку зрения.

При этом Коми подчеркнул, что данный вопрос касается всей страны, а не только демократов или республиканцев.

Ранее 8 июня Коми отрицательно ответил на вопрос о существовании просьбы президента США Дональда Трампа прекратить расследование по вмешательству России в американские выборы в 2016 году.

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Днем ранее Коми обвинил президента США Дональда Трампа в попытке заставить его отказаться от проводимого бюро расследования по предполагаемому вмешательству России в выборы президента в 2016 году.

Трамп, по словам Коми, попросил, чтобы он «забросил» расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна в рамках расследования ФБР о том, вмешивалась ли Москва в выборы.

Президент сказал Коми на ужине 27 января, через неделю после своей инаугурации: «Мне нужна лояльность, я жду лояльности». Лидер США тогда спросил Коми, хочет ли он оставаться директором ведомства.

Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как было указано в письме бывшему главе ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством. По данным Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, на выборах 2016 года противостоявшей Трампу, об использовании частной электронной почты в служебных целях.

Флинн подал в отставку с поста советника президента 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее охотой на ведьм.