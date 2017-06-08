Коми заявил об отсутствии приказа Трампа закрыть расследование по России

Бывший директор Федерального Бюро расследований США (ФБР) Джеймс Коми отрицательно ответил на вопрос о существовании просьбы президента США Дональда Трампа прекратить расследование по вмешательству России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает CNN.

Однако, по словам Коми, глава государства «выразил надежду» на это, уточняет Reuters. «Я воспринял это как приказ. Когда президент США говорит "я надеюсь", я расцениваю это как приказ», — сказал он, отметив, что конкретно слово «приказываю» произнесено не было.

Коми выступил на специальных слушаниях в комитете по разведке Сената США, где дает показания о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США и возможных связях команды президента Трампа с Москвой.

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7 июня Коми обвинил президента США Дональда Трампа в попытке заставить его отказаться от проводимого бюро расследования по предполагаемому вмешательству России в выборы президента в 2016 году.

Трамп, по словам Коми, попросил, чтобы он «забросил» расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна в рамках расследования ФБР о том, вмешивалась ли Москва в выборы.

Президент сказал Коми на ужине 27 января, через неделю после своей инаугурации: «Мне нужна лояльность, я жду лояльности», добавил бывший глава ФБР. Президент тогда спросил Коми, хочет ли он оставаться директором ведомства.

Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как было указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством. По данным Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, на выборах 2016 года противостоявшей Трампу, об использовании частной электронной почты в служебных целях.

О том, что Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна, писала газета The New York Times 16 мая. В Белом доме эту информацию опровергли. Демократы, со своей стороны, обвинили Трампа в воспрепятствовании правосудию и призвали к импичменту главы государства.

Флинн подал в отставку с поста советника президента 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые с помощью атак якобы желали повлиять на политический процесс в стране. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее охотой на ведьм.