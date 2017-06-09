Deutsche Bank отклонил запрос конгрессменов о связях Трампа с Россией

Deutsche Bank отказался предоставлять информацию американским конгрессменам-демократам о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает Reuters.

В своем письме адвокаты финансового учреждения сослались на американские законы, защищающие личные данные. «Мы надеемся, что вы понимаете обязанность Deutsche Bank уважать границы, которые установлены Конгрессом и судами для защиты конфиденциальной информации», — говорится в документе.

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Запрос был направлен в банк 23 мая. В нем конгрессменов в частности интересовало, «давало ли правительство России гарантии под кредиты, выдававшиеся Трампу в Deutsche Bank, и были ли эти кредиты каким-либо другим образом связаны с Россией».

Конгрессмены могут истребовать соответствующие документы в судебном порядке, но для этого нужно заручиться общим решением комитета по финансовым услугам, большинство в котором составляют представители Республиканской партии. Ни один республиканец не подписался под запросом в Deutsche Bank.

Как указывает агентство, ответ немецких финансистов пришел в тот же день, когда на вопросы о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США и возможных связях команды президента Трампа с Москвой в комитете по разведке Сената США отвечал бывший директор ФБР Джеймс Коми. Он отрицательно ответил на вопрос о существовании просьбы президента США Дональда Трампа прекратить расследование по вмешательству России в американские выборы в 2016 году.

Ранее 7 июня Коми обвинил Трампа в попытке заставить его отказаться от проводимого бюро расследования по предполагаемому вмешательству России в выборы президента в 2016 году.