СМИ узнали о желании сына Трампа получить компромат на Клинтон из России

Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США, провел в июне 2016 года встречу с юристом из России Натальей Весельницкой, рассчитывая на получение от нее компромата на Хиллари Клинтон. Об этом в воскресенье, 9 июля, пишет газета The New York Times.

О прошлогодней встрече NYT сообщила накануне. По данным издания, в ней также принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять действующего президента.

Газета утверждает, что Весельницкая имеет «связи с Кремлем». Трамп-младший рассказал газете, что на встрече, которая прошла в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, Весельницкая не смогла подтвердить наличие у нее компромата на Клинтон.

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«Она заявляла, что обладает информацией о том, что связанные с Россией люди финансировали Национальный демократический комитет и поддерживали Клинтон», — поведал он.

«Ее заявления были неясными и лишенными смысла. Она не предоставила и не предложила предоставить никаких деталей или поддерживающей эти утверждения информации. Скоро стало понятно, что у нее не было важных сведений», — сказал Трамп-младший. Потом темой беседы стала проблема усыновления детей из России, а «наличие компромата» было использовано в качестве предлога для встречи, отметил он

Юрист президента США Марк Коралло заявил, что сам глава государства не был в курсе и не присутствовал на этой встрече.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.