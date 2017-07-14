NBC сообщил о встрече бывшего советского контрразведчика с сыном Трампа

Юриста из России Наталью Весельницкую на встрече с представителями нынешнего президента США Дональда Трампа сопровождал некий лоббист, офицер советской контрразведки, сообщает NBC News. По данным телеканала, некоторые представители властей США подозревают его в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

NBC News не называет имя лоббиста, но уточняет, что он родился в СССР, служил в советской армии и эмигрировал в США, где теперь имеет двойное гражданство. Сам мужчина отрицает какие-либо связи с российскими разведывательными структурами.

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Весельницкая подтвердила телеканалу, что на той встрече ее сопровождал как минимум один мужчина, но отказалась раскрыть его личность. На переговорах, прошедших в июне 2016-го в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, присутствовали руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт, а также сын и зять действующего главы государства Дональд Трамп-младший и Джаред Кушнер.

Представители Манафорта и Кушнера отказались от комментариев, а адвокат Трампа-младшего не ответил на запросы телеканала.

Как сообщала 9 июля The New York Times, представители Трампа провели встречу с Весельницкой, рассчитывая на получение от нее компромата на Хиллари Клинтон, которая тогда соперничала с миллиардером на президентских выборах. Сам Трамп-младший заявил газете, что юрист не смогла подтвердить наличие у нее подобных материалов, а также опубликовал переписку с продюсером Робертом Голдстоуном, касающуюся возможности получения компромата на Клинтон. Президент Трамп в свою очередь похвалил сына, назвав поиски его связей с Россией величайшей охотой на ведьм.

Впоследствии адвокат опровергла обвинения в том, что она помогала Кремлю влиять на результаты президентских выборов в США. «Мы уже говорили, что мы не в курсе всей этой истории. (...) Эта история не имеет к нам ни малейшего отношения», — прокомментировал эти утверждения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.