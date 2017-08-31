Участник встречи сына Трампа и адвоката из России дал показания жюри

Лоббист Ринат Ахметшин, который присутствовал на встрече сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой, дал показания перед жюри, расследующем якобы имевшиеся связи между предвыборным штабом Трампа и Россией. Об этом пишет The Financial Times.

Процедура прошла в пятницу, 11 августа. Ахметшин в течение нескольких часов давал показания под присягой.

Рассказывать какие-либо подробности изданию Ахметшин отказался. «Я не знаю, о чем вы говорите. Я ничего не комментирую», — сказал он, добавив, что он с уважением относится к расследованию и пообещав «сотрудничество в полной мере».

Материалы по теме Русский болванчик Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего

Ранее сообщалось, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер созвал большое жюри для расследования утверждений о «вмешательстве России в выборы». Предметом рассмотрения жюри будет совещание в июне 2016 года с участием сына Трампа, его зятя и российского адвоката.

10 июля стало известно, что в июне 2016 года Трамп-младший провел встречу с юристом из России Натальей Весельницкой, рассчитывая на получение от нее компромата на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Сообщалось, что в переговорах с адвокатом также принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять действующего президента.

Трамп-младший рассказал, что на встрече, которая прошла в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, юрист не смогла подтвердить наличие у нее компромата на Клинтон.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.