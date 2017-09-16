Тиллерсон увидел в России угрозу для ее «демократических соседей»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон полагает, что Россия является угрозой для своих «демократических соседей» и вмешивается в их дела. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает РИА Новости.

«Такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям, атакуют основу демократии, вмешиваясь в свободные и демократические выборы», — приводит агентство слова Тиллерсона.

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Также он отметил, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку своим «демократическим партнерам», а также работает вместе с ними, чтобы «сохранить демократию от вмешательства в будущем».

В августе Тиллерсон обвинил Москву в поставках оружия запрещенному в России афганскому движению «Талибан». «Россия действительно поставляет оружие талибам, и это нарушает международные нормы и нормы Совета Безопасности ООН. Мы, безусловно, возражаем против этого. Если кто-то собирается поставлять в эту страну оружие, то оно должно идти через афганское правительство», — заявил глава американской дипломатии.