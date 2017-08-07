Тиллерсон заявил о желании США работать с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты хотят работать с Россией, и было бы бессмысленно прекращать связи из-за имеющихся разногласий между двумя странами. Об этом сообщает Reuters.

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Обсуждая встречу, состоявшуюся в Маниле в воскресенье, 6 августа, с российским коллегой Сергеем Лавровым, Тиллерсон сказал журналистам, что Россия заявила о готовности обсудить ситуацию и найти пути продвижения по вопросу об Украине.

По словам Тиллерсона, он прагматично видит отношения США и России и считает, что проблемы могут быть решены.

Кроме того, в разговоре с Лавровым он подчеркнул, что России необходимо понять, что вмешательство в выборы является очень серьезной проблемой.

Также, по словам Тиллерсона, он сообщил России о том, что США к 1 сентября отреагируют на требование Москвы сократить штат американских дипломатов, передает Associated Press.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который Конгресс принял 27 июля. Документом предусматривается ряд ограничений, касающихся возможности финансирования банков и нефтегазовых компаний, которые находятся под ограничениями.

Москва в ответ на принятие закона о санкциях решила закрыть сотрудникам американского посольства доступ к даче в Серебряном Бору и складам на юге города. Также МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября сократить общее количество персонала дипмиссии на территории страны до 455 человек, то есть на 755 человек.