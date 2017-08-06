Названа повестка встречи Лаврова и Тиллерсона

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле будет искать точки соприкосновения с Москвой. Об этом в эфире CNN заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Это продолжение попыток госсекретаря Тиллерсона найти точки соприкосновения с Россией. Есть множество вопросов, которые мы должны обсуждать с Россией — борьба с терроризмом, ситуация вокруг Северной Кореи, урегулирование кризиса в Сирии. Я думаю, они будут обсуждать эти и многие другие вопросы. Наша цель — определить, над чем мы можем работать вместе», — указала она.

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Лавров и Тиллерсон встретятся в Маниле в рамках форума АСЕАН 6 августа. По заверениям заместителя главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, Москва надеется на конструктивный настрой при обсуждении «вопросов, давно отягощающих отношения». «Разумеется, предстоит также насыщенный обмен мнениями по основным международным темам», — сказал он.

Встреча министров иностранных дел стран АСЕАН проходит на Филиппинах со 2 по 8 августа.

13 июня Тиллерсон рассказал на слушаниях в сенате, что у Вашингтона «большая проблема с русскими... наши отношения находятся на рекордно низком уровне и продолжают ухудшаться. Наша цель — стабилизировать диалог».

29 июля Тиллерсон заявил, что ограничительные меры против Москвы означают желание США видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений. В Совете Федерации высказывание главы Госдепа назвали «иезуитской логикой».