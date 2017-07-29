В Совфеде назвали иезуитской логикой заявление Госдепа о санкциях ради дружбы

Надежды американского Госдепа на сотрудничество с Россией по главным мировым вопросам «лишены всяких оснований», потому что в Москве понимают, что главная цель закона о новых антироссийских санкциях — изоляция страны. Об этом в субботу, 29 июля, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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По его словам, госсекретарь Рекс Тиллерсон демонстрирует «какую-то иезуитскую логику», провозглашая одно, а делая прямо противоположное.

Клинцевич добавил, что, по его мнению, для достижения цели — улучшения отношений с Москвой — «избирается наихудший путь из всех возможных».

Ранее в этот же день Тиллерсон опубликовал послание, в котором пояснил, что введение новых антироссийских санкций означает желание США видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений. Также дипломат выразил надежду на сотрудничество «по крупным глобальным вопросам» между странами, отметив, что благодаря этому санкции не понадобятся.

27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, после чего документ был отправлен на подпись президенту Дональду Трампу. За день до этого в Белом доме заявили, что решительно поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.