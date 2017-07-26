Белый дом ожидает доработки законопроекта по антироссийским санкциям

В Белом доме не полностью поддерживают законопроект, ужесточающий санкции в отношении России. В администрации президента США ожидают, что в документ будут внесены дополнительные изменения. Об этом в среду, 26 июля, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

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При этом пресс-секретарь отметила, что «Белый дом, президент, да и вся администрация решительно поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи».

Палата представителей Конгресса США 25 июля приняла законопроект, предусматривающий введение новых ограничений. Теперь этот документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», должен быть одобрен сенатом, а затем президентом Дональдом Трампом.

В случае принятия законопроекта американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (сейчас этот срок составляет 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.

В Совете Федерации высказали мнение, что ответ Москвы в случае принятия Вашингтоном новых санкций должен быть болезненным для США. В Кремле заявили, что предпочитают воздержаться от оценок данного законопроекта, пока тот не получит статус закона.