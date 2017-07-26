На Украине санкции США против России сочли итогом выполнения минских соглашений

Санкции США против России являются результатом «терпеливого и мучительного» выполнения Киевом минских соглашений. Такое мнение на своей странице в Facebook в среду, 26 июля, выразил советник президента Украины Юрий Бирюков.

«Вот результат нашего терпеливого и мучительного выполнения минских соглашений. Мы — предсказуемый партнер, заслуживший доверия и уважения. Мы берем обязательства на себя и эти обязательства выполняем. Даже когда больно, даже когда не нравится, даже когда внутри все бушует и требует мести за погибших наших», — заявил Бирюков.

Он добавил, что введению новых санкций способствовала активная дипломатическая работа президента Украины Петра Порошенко. «Эту коалицию Петр Алексеевич собирал все три года своей работы. Поездками, переговорами, звонками, выступлениями», — сказал он.

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По мнению Бирюкова, санкции наложены на Россию на долгий срок. «Эти санкции ударят больно. Цена станет еще выше. И платить ее придется долго. И санкции не снимут до выполнения обязательств», — дал прогноз советник Порошенко.

25 июля Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Это решение активно поддержали как однопартийцы президента США Дональда Трампа по Республиканской партии, так и демократы. Документ должен поступить на рассмотрение сената, а потом на подпись президенту.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.