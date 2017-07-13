Порошенко понадеялся провести саммиты с ЕС в Ялте и Донецке

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает провести следующие саммиты Украина — ЕС в Крыму и Донбассе. Об этом он сказал на открытии аналогичного мероприятия в Киеве, передает портал «Гордон».

«Я надеюсь, что мы когда-нибудь проведем следующие саммиты Украина — ЕС в Донецке и Ялте. Я бы все возможное для этого сделал», — заявил Порошенко.

Он выразил мнение, что ни одна страна в мире не проводит такие всеобъемлющие реформы «в условиях продолжительной внешней агрессии», как Украина. По его словам, «деоккупациия» Крыма и Донбасса произойдет после полного выполнения Москвой минских соглашений. «А для этого нам нужно единство Евросозоюза и солидарность с Украиной», — сказал Порошенко.

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Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Минские соглашения подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывается выполнять политическую часть договоренностей.

Саммиты Украины и ЕС проводятся ежегодно с 2002 года. Предыдущее подобное мероприятие состоялось в ноябре 2016 года в Брюсселе.