Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной

Совет ЕС принял решение о заключении с Украиной соглашения об ассоциации от имени Евросоюза. Об этом сообщается на его сайте во вторник, 11 июля.

«Это заключительный этап процесса ратификации (...). Он позволит соглашению полностью вступить в силу с 1 сентября 2017 года», — говорится в документе.

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4 июля сообщалось, что Европарламент одобрил введение временных торговых преференций для Украины. Соглашение должен подписать Совет Европы. Ожидается, что документ будет опубликован и вступит в силу к концу сентября.

С 2016 года соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом действовало во временной форме: с 1 ноября 2014-го применялась часть, касающаяся экономического сотрудничества, с 1 января 2016-го — зоны свободной торговли. Документ не мог полностью вступить в силу до тех пор, пока его не подписала единственная оставшаяся сторона — Нидерланды. 14 июня страна ратифицировала документ.

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом было подписано в июне 2014 года. Документ подлежит ратификации всеми государствами-членами Евросоюза. В случае отзыва подписи какой-либо страны он будет считаться недействительным.