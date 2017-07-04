Европарламент одобрил временные торговые преференции для Украины

Европарламент во время пленарного заседания во вторник, 4 июля, одобрил введение временных торговых преференций для Украины. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Данные меры направлены на поддержку экономики страны через облегчение украинским экспортерам доступа на европейский рынок. «ЕС предлагает Украине своевременную поддержку, учитывая при этом обеспокоенность наших фермеров. Мы хотим поддержать проводимые [Киевом] реформы, укрепить малые и средние предприятия и обеспечить условия для роста товарооборота», — заявил автор доклада Ярослав Валеса.

Утверждение документа поддержали 566 депутатов, 96 высказались против, еще 28 воздержались.

Теперь соглашение должен подписать Совет Европы. Ожидается, что документ будет опубликован и вступит в силу к концу сентября.

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28 июня введение преференций одобрил Совет Евросоюза. Как отмечалось в пресс-релизе, меры вводятся сроком на три года. Они дополнят действующие с 2016 года положения о торговле, закрепленные в соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

В качестве преференций вводятся дополнительные импортные квоты при нулевой ставке пошлины на некоторые сельскохозяйственные товары. Также полностью отменяются таможенные пошлины на некоторые виды промышленной продукции.

Украина в ответ обязуется уважать те же принципы, что прописаны в соглашении об ассоциации. Речь, в частности, идет о демократии, правах и свободах человека, борьбе с коррупцией.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом с 2016 года действует во «временной форме». Документ не может вступить в силу до тех пор, пока его не подпишет единственная оставшаяся сторона — Нидерланды.